خروج جثمان مدير أمن أسيوط لمثواه الأخير بمسقط رأسه في الغربية (صور)
الخميس 30/مايو/2019 - 06:22 م
أيمن يحيي
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شهدت قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمافظة الغربية منذ قليل بدء مراسم تشييع جثمان الشهيد جمال شكر مدير أمن اسيوط فى جنازه عسكرية، عقب أداء صلاة الجنازة علي الجثمان بالمسجد أبوطالب الكبير حيث شارك الألاف من أبناء عائلات القرية وأقارب الشهيد حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة.
كما فرضت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار الأمني لتأمين فعاليات الجنازة العسكرية والشعبية للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط الراحل بمسقط رأسه وسط مشاركة كل من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية بمحافظات كفرالشيخ والدقهلية والبحيرة والمنوفيه ولفيف من ممثلي العائلات وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
وكانت حالة من الحزن والفجيعة قد انتابت الألاف من أبناء العائلات ومشايخ القرية على رحيل نجلهم كما استعدت عائلة "شكر" تشييع جثمان نجلهم متشحين بارتدائهم الملابس السوداء خلال شهر رمضان المبارك فى جنازه شعبيه بمسقط رأسه عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد أبوطالب الكبير بذات القرية حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.
كانت عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتعرض سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لانقلاب سيارتهم بعد اختلال عجلة القيادة بعد تمركز القوصية، وذلك أثناء تفقده للخدمات، والتمركزات الأمنية على الخط الصحراوي الغربى بمراكز القوصية وديروط، ومنفلوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، والحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن فى كافة القطاعات.
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