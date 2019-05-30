ترامب: مستعدون للتفاوض مع إيران إذا أرادت ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده جاهزة ومستعدة للتفاوض مع إيران إذا أرادت ذلك.





وأضاف الرئيس الأمريكي -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات الأمريكية وأن إيران أصبحت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة.





كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال أمس (الأربعاء) إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برامجها النووية والصاروخية.





جاء ذلك بعد تلميح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا في حالة رفع العقوبات.