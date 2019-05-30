بعد غياب كبير.. علاء إبراهيم يفتح قلبه مع فوزي على قناة الحدث اليوم





يحل علاء إبراهيم هداف الأهلي التاريخي وأحد نجومه السابقين ضيفا على الدكتور أحمد فوزي حارس الأهلي الأسبق ومقدم برنامج إستاد الحدث في تمام الثانية عشر من منتصف الليلة.





ويتحدث نجم مصر والأهلي الأسبق في حلقة الليلة عن تقييم مهاجمي الأهلي ومنتخب مصر الحاليين وابرز هدافي الدوري المصري والمهاجمين الأجانب .





كما تدور الحلقه عن أخر المستجدات في الوسط الكروي وإستعددات منتخب مصر والقائمة النهائية للفراعنة التي ستخوض بطولة أفريقيا القادمة وتقييم نجوم الدوري الممتاز والمديرين الفنيين.









يذكر أن رئيس تحرير البرنامج الناقد الرياضي نادر عبد الباقي سيحل ضيفا في الفقرة الأولى للحديث عن أزمة الأهلي بشأن إستكمال الدوري من عدمه و كواليس إنقسام مجلس الأهلي ومحاربة الخطيب من قبل لوبي المعارضة الذي يقوده العامري فاروق.



