تشيلسي يحدد بدلاء ساري

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن المرشحين لخلافة ماوريسيو ساري في تشيلسي حال رحيل مدرب نابولي السابق في الفترة المقبلة.





وبحسب ما نشره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن تشيلسي يضع كل من ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق وجولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد السابق ولوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان وإيريك تين هاج، مدرب أياكس كبدلاء لساري في تدريب البلوز.





وتابع الموقع أن تشيلسي سوف يحسم مصير ساري خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد الشائعات حول اقترابه من قيادة يوفنتوس.





وكان ساري أعلن أمس بأنه سوف يتحدث مع إدارة تشيلسي اليوم الخميس عن مستقبله مع البلوز في الفترة المقبلة.





وتوج تشيلسي أمس بلقب الدوري الأوروبي بمستوى مذهب بعد قهر جاره أرسنال برباعية مقابل هدف ليحصد ساري لقبه الأول في مسيرته التدريبية.





وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع ساري لخلافة أليجري في تدريب السيدة العجوز.