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عاجل.. قطع المياه عن أكثر من 30 منطقة في غرب الإسكندرية

الخميس 30/مايو/2019 - 06:12 م
عاجل.. قطع المياه عن أكثر من 30 منطقة في غرب الإسكندرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، عن انقطاع المياه عن أكثر من 30 منطقة بغرب المحافظة، وذلك غدا الجمعة بدء من الساعة ٤ صباحا وحتي الساعة ٩صباحا.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن إنقطاع المياه سيشمل كلا من "النهضة، عبد القادر، البتروكيماويات، العامرية، الكرنك، ابو سمبل، المنطقة الحرة، الكنج، الهواري، أبو دومة، الناصرية، قري مريوط، بنجر السكر، شمال التحرير، العشرة آلاف، البستان، المهدية، راس الترعة، بهيج".

كما ستشمل أيضًا: "مدينة برج العرب القديمة والجديدة، الغربانيات، قري الساحل الشمالي من ك٣٤ وحتي
مدينة الحمام ومارينا"، معللة في ذلك لأعمال مشروعات الدوائر الكهربائية جهد ٥٠٠ ٦٦ ٢٢٠ ك فولت التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما أعلنت الشركة عن إنقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب ( ك ٤٠ - مريوط١ - الزهور).

وأهابت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين بتدبير إحتياجاتهم اللازمة من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة، أو من خلال الإتصال على الخط الساخن (١٢٥).
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