رامون دياز معروض على الزمالك
الخميس 30/مايو/2019 - 06:08 م
الفجر الرياضي
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قام أحد الوسطاء بعرض اسم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، على إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل لخلافة جروس.
ورحل رامون دياز بشكل نهائي عن بيراميدز
بعد تجربة قصيرة مع الفريق منذ توليه المهمة بعد يناير الماضي وضمان التأهل للكونفيدرالية
الإفريقية.
وتقف الأمور المالية عائقا بشكل كبير أمام
التعاقد مع دياز بسبب قيمة الراتب الشهري له والذي يصل إلى ما يقترب من 7 ملايين جنيه
وهو ما يصعب توفيره نهائيًا في ظل رغبة الإدارة بتخفيض الميزانية الخاصة بالمدرب والتحفظ
على التجديد لجروس من الأساس بسبب تقاضيه ما يقرب من 200 ألف دولار شهريًا.
وكان الزمالك قد توّج مؤخرًا بالكونفيدرالية الإفريقية مع جروس بعد تجاوز عقبة نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.
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