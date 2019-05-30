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راشفورد يتمني تتويج توتنهام بدوري الأبطال على حساب ليفربول

الخميس 30/مايو/2019 - 06:03 م
راشفورد يتمني تتويج توتنهام بدوري الأبطال على حساب ليفربول
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محمد الصو
 
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أعرب الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تمنياته بحصد توتنهام هوتسبير، لقب دوري أبطال أوروبا.


وتحدث راشفورد عن نهائي الأبطال اليوم في تصريحات صحفية، أنه سيتمنى بالتأكيد ألا يحصد ليفربول اللقب، وأن يكون الحظ بجانب توتنهام لتحقيقه.


وأضاف: "أنا أتمنى أنّ يفوز توتنهام، وأعتقد أنّ الفريقين حققوا أداءً جيدًا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، لذا أعتقد أنّ الفريق الذي سيفوز سيستحق اللقب".


ويلتقي توتنهام الإنجليزي مواطنه ليفريول، مساء السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلينتكو مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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