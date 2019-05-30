عاجل.. راموس يعلن البقاء في ريال مدريد

أعلن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد البقاء رسميا في صفوف النادي الملكي حتى إنهاء مسيرته الكروية.





وقال راموس في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل :" اليوم أريد إنهاء جميع الإشاعات والأمور التي تُقال أنا باق في ريال مدريد".





وأضاف :" أريد إيضاح جميع الأمور للمدريديستا، أنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد".





وتابع :" اليوم الذي سأخرج من النادي سأخرج من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات".





وأشار :" نا وبيريز لدينا علاقة خاصة ، علاقة أب وإبن ، أكن له الحب وأنا لا أريد مغادرة ريال مدريد".





وزاد :" أنا أريد ان انهي مسيرتي هنا، سألعب بدون مقابل لريال مدريد".





وواصل " لم يعجبني أن أذهب الى أسبوع لأعود وأرى الصحافة تتكلم عن أنني أريد الرحيل".





وأردف :" ليس بيني وبين ريال مدريد أموال وعقود ، إنها قصة حب ومودة دائمة".





وأوضح :" وصلني عرض من الصين، لكن لم أفكر بالمغادرة ولن أغادر مجاناً ولن أغادر بمقابل".





وأشار :" : في حال أتى لاعب جديد وتم منحه راتب أكبر من راتبي هذا سيكون لأنه نجم كبير وسيساعد الفريق.





وأتم :" كنت غاضباً من حديث الصحافة عن مشاكل بيني وبين بيريز، فأنا ريال مدريد وأشعر بالحب والتقدير".



