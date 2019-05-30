محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها العام للاطمئنان على المرضى

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، قبل قليل جولة تفقدية لمستشفي بنها التعليمي للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية وتفقد أعمال التطوير الجاري إنشائها بالمستشفي بتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه.





حيث تفقد المحافظ، مبني الاستقبال والحالات الحرجة والذي يحتوي على "قسم قسطرة القلب، وعمليات القلب المفتوح، وجراحات العمود الفقري، وقسم المخ والأعصاب".





وتحتوي المستشفي الجديد علي 8 حجرات للكشف ( باطنة – أطفال – الجراحة – ووحدة إستقبال السموم وغرفتين للملاحظة ) بالإضافة الي قسم للحوادث والطواري به 10 أسرة وجناح للعمليات البسيطة به غرفتين عمليات وغرفة للعظام وحجرة إقامة بها 4 أسرة.









كما يوجد بمبني الإستقبال أيضا ثلاث غرف عمليات ( جراحة عامة – جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب ) وجميع ملحقات العمليات بالإضافة الي جناح كامل للعناية المركزة به 10 أسرة وجميع ملحقاتها فضلا عن حجرة أشعة تليفزيونية.









من جانبه أكد الدكتور عبدالعاطي الغنيمي، مدير المستشفى، بأن تكلفة تطويرالمبنى الرئيسي للمستشفى بلغت ٣٠ مليون جنيه، وتشمل تطوير قسم الاستقبال، والنساءوالولادة، وقسم العلاج الطبيعي، والمسالك البولية"، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة للتمريض، موضحا بأن إجمالي تكلفة أعمال التطوير بالمستشفي بلغت ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه.





وإطمئن المحافظ على أحوال المرضى وتفقد أقسام المستشفي المختلفة، ومدي توافر الأدوية للمرضي، وتفقد وحدات العناية المركزة والغسيل الكلوي واطمئن علي صحة المواطنين وقد أبدى الجميع سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ لهم.







