ترامب: رفضت تعيين "مولر" بمنصب مدير "اف بى آى"

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المستشار الخاص المتقاعد مؤخراً روبرت مولر، متهماً المحقق بشأن "التواطؤ الروسى" بتضارب المصالح، بعد أن رفض ترامب تعيينه فى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بى أى".



