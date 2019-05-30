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ترامب: رفضت تعيين "مولر" بمنصب مدير "اف بى آى"

الخميس 30/مايو/2019 - 05:59 م
ترامب: رفضت تعيين مولر بمنصب مدير اف بى آى
مولر
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خاطر عبادة
 
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انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المستشار الخاص المتقاعد مؤخراً روبرت مولر، متهماً المحقق بشأن "التواطؤ الروسى" بتضارب المصالح، بعد أن رفض ترامب تعيينه فى منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بى أى".

وقال ترامب فى تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس :"حضر روبرت مولر إلى المكتب البيضاوي "إلى جانب مرشحين محتملين آخرين" يسعون إلى التعيين بمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،" "لقد كان بالفعل في هذا المنصب لمدة 12 سنة، قلت له لا.. في اليوم التالي تم تعيينه مستشارًا خاصًا - تضارب المصالح بالكامل.. لطيف!"
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