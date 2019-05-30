إدارة الطاقة : انخفاض بمخزونات النفط الأمريكية وزيادة في البنزين الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.





وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 282 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من مايو أيار في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 857 ألف برميل.





وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 16 ألف برميل.





وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 189 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.





وزادت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 528 ألف برميل.





وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 564 ألف برميل.





وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 476 ألف برميل يوميا إلى 3.55 مليون برميل يوميا.





وهبطت أسعار عقود خام برنت أكثر من دولار عقب نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى 68.20 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 58.21 دولار للبرميل.