نشرة أخبار السادسة.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس يستمع لشرح مفصل من متحدث التحالف العربى عن الاعتداءات الإيرانية، ورئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء.

الرئيس يستمع لشرح مفصل من متحدث التحالف العربى عن الاعتداءات الإيرانية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019.

رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين .

تحرير مختطفة أيزيدية ومقتل 7 من داعش في العراق

أفادت الداخلية العراقية اليوم الخميس، بتحرير مختطفة أيزيدية من قضبة تنظيم داعش، ومقتل 7 من عناصر التنظيم في عملية أمنية بصحراء محافظة الأنبار.

أمريكا تتهم روسيا بإجراء تجارب نووية

تعتقد الولايات المتحدة، أن روسيا ربما تجري تجارب نووية على مستوى منخفض، حسبما أكدّ مسؤول مخابرات أمريكي، بينما قال رئيس هيئة مراقبة معاهدة نووية عالمية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث مثل هذه الانتهاكات من جانب موسكو.