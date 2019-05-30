رئيس الوزراء يُحدد عُطلة عيد الفطرإعتباراً من الثلاثاء الي الخميس المقبل

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو.





وأوضح بيان الوزراء اليوم الخميس، أن عطلة عيد الفطر ستمتد حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.