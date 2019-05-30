رئيس الوزراء يُحدد عُطلة عيد الفطرإعتباراً من الثلاثاء الي الخميس المقبل
الخميس 30/مايو/2019 - 05:02 م
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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو.
وأوضح بيان الوزراء اليوم الخميس، أن عطلة عيد الفطر ستمتد حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
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