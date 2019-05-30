رئيس الوزراء الجزائري يرأس وفد بلاده في القمتين العربية والإسلامية
الخميس 30/مايو/2019 - 04:56 م
الفجر السعودي
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يرأس نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري وفد بلاده المشارك في القمة العربية الطارئة والدورة الـ14 لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد اليوم وغدا بمكة المكرمة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بدوي سيرأس الوفد الجزائري نيابة عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مشيرة إلى أنه سيجري مباحثات مع رؤساء عدة وفود في إطار تطوير العلاقات الثنائية.
كما أشارت إلى أن الوفد الجزائري يضم وزير الشؤون الخارجية صبري بو قادوم .
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