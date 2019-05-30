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مفاجأة.. الزمالك مطالب بدفع 300 ألف يورو لـ"جروس" بعد الفوز بالكونفدرالية

الخميس 30/مايو/2019 - 05:01 م
مفاجأة.. الزمالك مطالب بدفع 300 ألف يورو لـجروس بعد الفوز بالكونفدرالية
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هاني عصام
 
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يحصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مبلغ 300 ألف يورو بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية.


وينص العقد الموقع بين الطرفين على حصول المدرب على مبلغ 300 ألف يورو حال التتويج بالكونفدرالية أو بطولة دوري أبطال افريقيا بجانب حصول الجهاز المعاون له على مبلغ 120 ألف يورو.


وجاءت المفاجأة في عدم معرفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالأمر من الأساس واكتشافه للمكافأة بعد التتويج بالكونفدرالية الافريقية وكان يظن أن المكافاة المالية أقل من ذلك بكثير.

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