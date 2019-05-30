ليستر سيتي يحدد ثمن بيع ماجواير
الخميس 30/مايو/2019 - 05:01 م
علي نبوي
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حدد نادي ليستر سيتي شرطه الوحيد للموافقة على رحيل مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماجواير خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة " ذا صن" البريطانية فإن ليستر سيتي سيوافق على رحيل ماجواير مقابل الحصول على مقابل مادي يقدر بـ٧١ مليون جنيه استرليني.
وترغب عدة أندية في التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفي مقدمتها مانشستر سيتي بطل البريميرليج وجاره اليونايتد.
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