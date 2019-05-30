"نجوم ريكوردز" تستعد لطرح ألبوم رامي صبري "فارق معاك"

تستعد شركة "نجوم ريكوردز"، لطرح البوم النجم رامى صبرى الجديد بعنوان "فارق معاك"، وذلك خلال موسم الصيف الجارى، حيث يعد الألبوم التعاون الأول الذى يجمع بين "صبرى" و"نجوم ريكوردز".

ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وخضع رامى صبرى لجلسة تصويره فى لندن مع المصور العالمى dan Kennedy، وذلك لرغبة "نجوم ريكوردز" تقديم ألبومه بشكل جديد ومختلف، ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة تفاصيل الألبوم خلال أيام.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن الفنان رامى صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل فى مدينة جدة.