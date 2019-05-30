طاقم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم اليوناني، الذي سيدير مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة ٣١ للدوري الممتاز.





ويتكون الطاقم من سيدروبولس اناستاسيوس ويعاونه كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم والمنافسة على لقب الدوري.