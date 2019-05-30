ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طاقم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي

الخميس 30/مايو/2019 - 04:55 م
طاقم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم اليوناني، الذي سيدير مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة ٣١ للدوري الممتاز.


ويتكون الطاقم من سيدروبولس اناستاسيوس ويعاونه كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.


ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة التقدم والمنافسة على لقب الدوري.

Advertisements
المزيد عن: مباراة الزمالك والإنتاج كورة طقام يوناني رياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي