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جيهان هاشم تساعد الموهوبات في "ميك اب ارتيست" داخل مصر

الخميس 30/مايو/2019 - 04:56 م
جيهان هاشم تساعد الموهوبات في ميك اب ارتيست داخل مصر
جيهان هاشم
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الفجر الفني
 
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تستعد الميكب ارتيست العراقية جيهان هاشم لعمل دورة فنية في مصر لمساعدة الموهوبين في مجال "الميك اب" وذلك من خلال دورة مجانية تختص بالماكياج والجمال والعناية بالبشرة والتي تمتد لما يقرب من أربعة أسابيع .

 

وقالت جيهان هاشم في تصريحات لها اليوم الخميس انه سوف يتم اعطاء كل محاضر شهادة منها شخصيا تفيد بإتمام حضوره بالدورة، وذلك حرصا منها لمساعدة الموهوبين في العمل بشكل واسع في هذا المجال بعد الحصول علي شهادة والعمل في اكبر المراكز، موضحة أن البداية كانت لمصر، بسبب رئيسي وهي حبها لهذا البلد وشعبها والموهوبين فيها.

 

يذكر أن جيهان هاشم هي عراقية كردية تألقت واصبحت نجمه تلفزيون في وقت قليل واختصت بهذا المجال لتصبح من اهم المختصين به في الوطن العربي .

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