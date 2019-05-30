رضوان الزياتي لـ"الفجر الرياضي": قررت الترشح لرئاسة الجبلاية.. والأندية تعاني مع المجلس الحالي

قال الكاتب الصحفي رضوان الزياتي عضو مجلس النواب بأنه قرر الترشح على مقعد رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة، لأنه يرى بأن المجلس الحالي لم يحقق أي إنجاز يحسب له.





وأضاف الزياتي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"قررت الترشح للانتخابات المقبلة لأن المنظومة داخل اتحاد الكرة "مش صح" ولم تحقق أي شئ طوال فترة توليه المهمة".





وتابع :"نريد أن نقدم خدمة للكرة المصرية ونصلح ما أفسدتها المجالس السابقة، فالمتابع جيدا للكرة المصرية يرى بأن منظومة المنتخبات الوطنية تسير بالعشوائية والمحسوبية ولا يوجد هناك أي تخطيط من قبل المسئولين عنها".





وأشار :"كنت أنوي الترشح في الانتخابات الماضية، لكني رأيت الأجواء غير صالحة فقررت في أخر لحظة عدم الترشح والابتعاد".





وأوضح :"لو أن هناك من يقود المنظومة ويحقق النجاح فيها فسأكون أول الداعمين له، وعلينا غلق هذا الأمر مؤقتا حتى تنتهي بلدنا مصر من تنظيم بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل، والتي نجحنا في تنظيمها بفضل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بإرسال الخطاب إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بقدرة مصر على استضافة البطولة".





وزاد :"الأندية في مصر رأت مع هذا الاتحاد بأن حقوقها تضيع ولم يتم تنفيذ أي مطلب لها ذلك اتخذت القرار بالترشح في الانتخابات المقبلة".





وأضاف :"في عهد هذه المنظومة تأخرنا كثيرا بالنظر إلى الدوريات العربية فعلينا أن ننظر إلى السعودية والإمارات وشتان الفارق بينا وبينهم حاليا، فحتى مسابقة الدوري الممتاز لا أحد يعلم مصيرها الآن".





وأتم حديثه :"كان من الأولى أن يقوم هذا الاتحاد تعيين إدارات محترفة قادرة على العمل بشكل مميز، لا مثلما نراه حاليا".