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تقارير.. راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

الخميس 30/مايو/2019 - 04:48 م
تقارير.. راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد
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علي نبوي
 
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قرر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد البقاء في النادي الملكي، وعدم الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا بأن قائد الفريق الملكي أجرى اتصالا مساء أمس الأربعاء مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وأبلغه خلالها بالاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وأضافت التقارير بأنه لم يكن هناك محادثات عن زيادة في الراتب أو تجديد العقد ولكن راموس أكد رغبته بالاعتزال في ريال مدريد.

وكان فلورنتينو بيريز قد رفض طلبا من راموس الأسبوع الجاري برغبته في الرحيل عن النادي الملكي بعدما تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية.

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