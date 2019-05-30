الأسهم الأمريكية تستهل علي إرتفاع اليوم
الخميس 30/مايو/2019 - 04:41 م
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أفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة قليلا يوم الخميس، لتلتقط الأنفاس في خضم توتر تجاري يقود عمليات بيع دفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية للانخفاض ما يزيد على خمسة بالمئة منذ بداية مايو .
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.53 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 25139.94 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.92 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 2786.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 18.15 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 7565.46 نقطة.
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