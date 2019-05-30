تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الأنفال
الخميس 30/مايو/2019 - 04:38 م
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تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الأنفال
{لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ(8)}
ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قال من قبل ويريد الله أن {يُحِقَّ الحَقَّ}، وهنا يقول: {لِيُحِقَّ الحق} والمراد بالحق الأول نصر الجماعة الضعاف، القلة الضعيفة على الكثرة القوية، هذا هو الحق الأول الذي وعد به الحق بكلماته، ليحق منهج الإسلام كله، ولو كره المجرمون.
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فاستجاب لَكُمْ...}.
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