سانشيز يعلن قائمة منتخب قطر المشاركة في كوبا أمريكا
أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الاول لكرة القدم قائمة العنابي التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في منتصف شهر يونيو المقبل وتستمر حتى السابع من شهر يوليو.
وشهدت القائمة إنضمام الكثير من العناصر التي توجت بلقب كأس أمم آسيا التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019 والتي حصلت قطر عليها.
وجاءت القائمة على النحو التالي :-
سعد الشيب، ومحمد البكري، ويوسف حسن (حراس المرمى) وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وحامد إسماعيل، وسالم الهاجري، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ، والمعز علي، وبسام الراوي، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو، وعلي عفيف، وعبد الله عبد السلام، وعبد العزيز حاتم، وأحمد علاء، وتميم المهيزع، والمهدي علي، وأحمد فتحي، وأحمد معين.
يذكر أن القرعة قد أوقعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات باراجواي وكولومبيا والارجنتين وسيبدأ العنابي مشواره في البطولة بمواجهة باراجوي يوم السادس عشر من يونيو.