سانشيز يعلن قائمة منتخب قطر المشاركة في كوبا أمريكا

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الاول لكرة القدم قائمة العنابي التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في منتصف شهر يونيو المقبل وتستمر حتى السابع من شهر يوليو.





وشهدت القائمة إنضمام الكثير من العناصر التي توجت بلقب كأس أمم آسيا التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019 والتي حصلت قطر عليها.



