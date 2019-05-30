محافظ أسيوط يزور مدير مباحث المديرية بالمستشفى بعد تعرضه لحادث سير





زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، اللواء منتصر عويضة مدير مباحث مديرية أمن أسيوط بمستشفى أسيوط الجامعي؛ للاطمئنان على حالته الصحية على خلفية إصابته إثر حادث مرورى أثناء تفقده لبعض التمركزات الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي مساء أمس مما أدى إلى وفاة مدير الأمن وإصابته ومدير مكتب المدير.





رافقه خلال الزيارة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد واللواء أسامة جاد مدير فرع الرقابة الإدارية بأسيوط واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط واللواء أشرف عبد الله مدير فرع الأمن العام لوسط الصعيد والعميد طارق مصطفى وكيل فرع الأمن الوطني بأسيوط والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بأسيوط والعقيد دكتور أحمد قدري أبوحسين بقطاع الأمن الوطني والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة.





واطمأن المحافظ - خلال الزيارة - على الحالة الصحية لمدير مباحث المديرية والمقدم محمد السيد عبدالقادر مدير مكتب مدير الأمن التي استقرت حالتهما الصحية إلى حد كبير طبقًا للتقارير الطبية الأخيرة، متمنياً الشفاء العاجل لهما مقدمًا لهما التعازي في الفقيد الراحل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مؤكدًا على تقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية لهما ورعايتهما حتى يتماثلًا للشفاء.





كان محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية والشعبية قد أدوا صلاة الجنازة على جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط أعقبه تلقي واجب العزاء بالسرادق المقام أمام المسجد، كما توجه المحافظ ومرافقوه لمطار أسيوط العسكري حيث يتم نقل الجثمان بطائرة حربية إلى مسقط رأسه بمحافظة الغربية ليطيب ثراه بعد إقامة جنازة عسكرية له.



