ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أوبر تعلن مفاجآة صادمة للمستخدمين بشأن تراجع التقييم

الخميس 30/مايو/2019 - 04:33 م
أوبر تعلن مفاجآة صادمة للمستخدمين بشأن تراجع التقييم
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت خدمة النقل التشاركي أوبر عن عزمها إلغاء تفعيل حساب الزبائن الركاب في حال انخفض تقييمهم عن المعدل الوسطي.

وطوال السنوات الماضية كان السائقين الذين يحصلون على تقييم أقل من المعدل الوسطي يعانون من إلغاء تفعيل حساباتهم وعدم قدرتهم على إعادة استخدام الخدمة وتوصيل المزيد من الركاب.

والكثير من الركاب لا يعلمون أن بإمكان السائقيين تقييمهم! وبالتالي مع انخفاض معدل تقييمات الراكب تحت المعدل الوسطي، لن يستطيع استخدام التطبيق مجدداً. وتهدف أوبر من هذا الإجراء – إضافة للعدالة – أن تحسن مستوى السلوك والأمان أثناء الرحلات. فمثلاً الراكب الذي يترك فضلات في السيارة، أو يطلب من السائق القيادة بسرعة تفوق الحدود القصوى، يجب أن يتم تقييمه بمعدل منخفض من قبل السائق وبالتالي مع تكرار هذه الممارسات الخاطئة يتراجع تقييمه العام وتحرمه أوبر من استخدام التطبيق.

الجدير بالذكر أن نظام التقييمات في أوبر يعطي رقم وسطي دائماً للطرفين، ولا يمكن لأي سائق أن يعرف تقييم راكب معين له، وبالعكس لا يمكن لأي راكب أن يعرف تقييم سائق معين عنه.

وسبق أن تسربت مستندات كشفت أن معدل 4.6 هو الحد الفاصل الذي يجب أن لا يتجاوزه تقييم السائق حتى لا يواجه إلغاء التفعيل، وتبقى هذه تسريبات غير معلنة وغير رسمية.

وكانت أوبر قد أتاحت قبل عامين ميزة تتيح للسائقين ترك تعليق إضافي حول سلوك الراكب أثناء الرحلة، وعرضت مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها، ولو حصل نفس الراكب على نفس التعليق مرتين خلال شهر فإنه سيعرض له إشعار خاص ضمن التطبيق لإعلامه.
Advertisements
المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات رحلة تقييم اوبر السيارات الراكب اخبار السيارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي