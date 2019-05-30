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النصر يخطط لخطف مدافع فاليكانو الإسباني

الخميس 30/مايو/2019 - 04:29 م
النصر يخطط لخطف مدافع فاليكانو الإسباني
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أميرة فطيم
 
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تشير التقارير الصحفية إلى سعي إدارة نادي النصر السعودي لضم السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو، إلى صفوف الفريق؛ ليحل بديلًا عن المدافع البرازيلي برونو أوفيني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النصر سبق وأن فاوض اللاعب في فترة الانتقالات السابقة، إذ رصدت الإدارة وقتها نحو 5 ملايين يورو قبل أن ترفض إدارة النادي الإسباني رحيل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النصر ستقدم عرضًا جديدًا لإدارة النادي الإسباني، وستكون قيمته أقل من 5 ملايين يورو؛ لهبوط رايو فاليكانو للدرجة الأقل.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب رحب بالانتقال إلى نادي النصر؛ بسبب العرض المادي القوي له، إضافة لأنه يعرف أفرادًا من الطاقم الفني للفريق السعودي، لكن إدارة النادي الإسباني أبلغته أنها سترفض التفريط فيه.

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