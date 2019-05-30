دكرنس يعلن أسماء الراحلين عن الفريق بالموسم الجديد

علمت مصادر "الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة نادى دكرنس قام بإبلاغ بعض اللاعبين بالبدء فى البحث عن عروض لأندية أخرى بالموسم المقبل سواء بالبيع النهائى أو الإعارة نظرا لعدم الحاجة لمجهوداتهم بالموسم المقبل بناءا على التقرير الفنى الذى تم إعداده نهاية الموسم الماضى وبالتوافق مع المدير الفنى الجديد للفريق كابتن أيمن الجمل.

ومن بين الأسماء التى تم إبلاغها اللاعب عدوى عاكف ، السيد شوكة ، محمد عبدالمطلب ، محمد رمزى بالإضافة لرحيل محمد موافى المعار من نادى بورفؤاد ومحمد فتحى حارس المرمى المعار من غزل المحلة والذى تنتهى إعارتهما مع نهاية الموسم المنقضى.





وكان النادى قد أبلغ فى وقت سابق كلا من عمرو عيد حارس مرمى الفريق بالبحث عن عروض بأندية أخرى نظرا لعدم قيده بقائمة الفريق بالإضافة لإنتهاء تعاقد أحمد العدوى.





ولازال مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى بصدد دراسة بعض القرارات التى تخص بعض اللاعبين والناشئين بالفريق الأول من حيث إعارتهم أو بيعهم نهائيا لأندية أخرى من خلال إجتماع مجلس الإدارة المقرر خلال اليومين القادمين.