مياه البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.





كما تم تشكيل فرق عمل من المهندسين والمشرفين والعمال بجميع مدن المحافظة يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.





ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تامين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة.





كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر؛ بعمل الخط الساخن 125 طوال24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها.





بالإضافة إلى تطبيق الواتس اب على رقم 0100184 9993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.



