بيير فيناس: "مؤسسة كريدي أجريكول" تطلق مبادرة لتحسين التعليم والرعاية الصحية





صرح بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن البنك يتقدم بخطواتٍ راسخةٍ في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة به والتي تعتمد على الابتكار وتستهدف الريادة في الاستدامة وتعزيز تواجد البنك وزيادة رضا العملاء والعاملين به، فضلاً عن خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة.





وأضاف "فيناس": "إن كريدي أجريكول مصر يخطط لزيادة شبكة فروعه بنسبة 25 %، وطرح المزيد من الخدمات الجديدة، إلى جانب تطوير مستوى جودة الخدمات الحالية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات وهو ما يتضح من خلال افتتاح أول فرع لانقدي للبنك بداندي مول، كما افتتح كريدي أجريكول مصر فرع ميدان المساحة في الدقي الأسبوع الماضي، وهو الثالث في سلسلة الفروع المبتكرة بنكي ستور "banki Store". ومن المقرر أيضا افتتاح فرع آخر ضمن سلسلة بنكي ستور في مدينة طنطا قريبًا. ويعتمد هذا المفهوم إلى إحداث توازن بين اتباع أحدث التقنيات والاستشارات البنكية بطريقة تدعم ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري واهتمام بنك كريدي أجريكول مصر بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائه، وذلك وفاءً من البنك بتعهده بأن يكون "بنك متكامل يعمل من أجلك". هذا وقد أطلق البنك إصدار جديد لتطبيق المحمول "بنكي" بتكنولوجيا التعريف الذكية بالبصمة بالاضافة إلى خصائص جديدة لتوفير تجربة مصرفية متميزة للعملاء.





واستمرارًا في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، افتتح بنك كريدي أجريكول مصر مؤخرًا محطة طاقة شمسية في فرعه بمدينة السادس من أكتوبر، وتأتى هذه الخطوة لتتماشى مع سعي الدولة لاستخدام مصادر نظيفة ومتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، وتمد وحدة الطاقة الشمسية في المتوسط ما بين 30 و45 بالمائة من استهلاك الفرع شهريًا، كما أن الطاقة التي يتم توفيرها سنويًا تكفي لتغطية استهلاك 105 أسرة. كما يفخر بنك كريدي أجريكول مصر بامتلاكه لأكبر ألواح شمسية بين البنوك العاملة في مصر والمستخدمة في مقره الرئيسي بالقاهرة الجديدة. ويعتزم البنك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في المزيد من الفروع.





وقد انعكس النمو المستمر للبنك وتطوره التجاري على نتائجه المالية في الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق صافي ربح قدره 701.6 مليون جنيه، بزيادة 33.7٪ مقارنة بالربع الأخير من 2018 و15.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبدعم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصري وما ترتب على ذلك من زيادة في الأنشطة التجارية، ارتفعت قيمة محفظة القروض لدى البنك خلال الربع الأول بنسبة 6.8٪ على أساس ربع سنوي و25٪ على أساس سنوي، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز الاقتصاد المصري.





وفى إطار التزام البنك تجاه المجتمع ودعم محركات التنمية، أطلق البنك المؤسسة التابعة له منذ عام 2018 لتوسيع نطاق الانشطة المجتمعة للبنك وفق نهج مستدام لإحداث تأثير أكبر والمساعدة في إحداث تغيرات إيجابية بالمجتمع، مع التركيز على الشباب في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال.





وفى هذا الاطار ، قال بيير فيناس: "أهم مشاريع المؤسسة لعام 2019، والتي تهدف لتنمية ودعم القطاع الصحي وخاصة الأطفال، وقعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية بروتوكول مع مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال لرعاية مشروع رئيسي لتجديد وتحديث ثلاث غرف عمليات مما سيساعد في القيام ب3000 عملية للأطفال سنوياً. وستقوم المؤسسة بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه وتنظيم حملة لجمع تبرعات تصل إلى 50 مليون جنيه. وتواصل المؤسسة دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال منذ اكثر من 10 سنوات





ومن بين المشروعات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً مبادرة "إبهار مصر" والتي أطلقت العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولاً" وتهدف لرعاية الطلاب الموهوبين ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتحفيزها، وتستمر المبادرة خلال عام 2019 من خلال المزيد من التطوير، إذ سيتم إطلاق منصة رقمية قريبا لتلقي طلبات الشباب من كافة أنحاء مصر.





ولدى بنك كريدي أجريكول مصر التزامًا صارمًا بتقديم الدعم للشباب في مجال ريادة الأعمال حيث قدم البنك منحة لبرنامج حاضنة "جسر" التكنولوجية التابع لمؤسسة مصر الخير، ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين والمشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تركز على التحديات الاجتماعية في مجالات المياه والطاقة والغذاء والصحة والتعليم، وتم تصميم البرنامج لدعم رواد الأعمال خلال المراحل المتعددة من دورة الابتكار، بدءًا من طرح الأفكار والنماذج الأولية وحتى إنشاء المنتجات ذات القيمة السوقية وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة.





كما وقعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية في وقت سابق من العام الحالي بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتضمن صرف منحة بقيمة ستة ملايين جنيه على مدار ثلاث سنوات من أجل توفير فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجاً في مصر من خلال المشروعات متناهية الصغر، وتأتي المنحة ضمن جهود بنك كريدي أجريكول مصر لتعزيز تمكين المرأة بالقرى الفقيرة وتخفيف المعاناة عن الأسر محدودة الدخل وتحسين ظروفهم المعيشية.





واستدامة من كريدي أجريكول في استمرار أحد مشاريعها لتنمية التعليم، يتعاون بنك كريدي أجريكول مصر مع مؤسسة "مصر الخير" منذ عدة سنوات لتقديم الدعم لنحو 200 مدرسة بالمناطق الريفية النائية بصعيد مصر، ليستفيد نحو 6 آلاف تلميذ من ذلك المشروع سنوياً بدعم يبلغ 2.5 مليون جنيه.

هدى عنوان تصريح على لسان العضو المنتدب للبنك