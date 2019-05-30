معهد الرّصد الجوي يحذّر من رياح قويّة بهذه المناطق

حذّر المعهد الوطني للرّصد الجوي في آخر تحيين له اليوم الخميس، 30 ماي 2019، بأنّ شدة الرّياح ستبقى هي العنصر الجوي الأبرز لطقس هذا اليوم أيضا.

و أشار معهد الرّصد الجوي إلى ضرورة اليقظة بالمناطق السّاحلية و خصوصاً بالنّسبة للأنشطة البحريّة و التّي تنتمي هذا اليوم لخانة الممنوع والخطر إذ أنّ البحر شديد الاضطراب إلى هائج بكافة المجالات البحرية.

أماّ مناطق الجنوب قد تشهد ظهور دواوير رملية محليّة تتسبّب في تراجع مدى الرّؤية الأفقية خصوصا ولايات قبلي وتوزر و قد تصل سرعة الرّياح إلى مستوى 80 كلم/س حسب نفس المصدر.

كما سيسجّل تراجع مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشّمال و الوسط، و تكون أقل بالمرتفعات و في حدود 18 درجة، وجنوب البلاد من و المتوقع تسجيل أرقام في مستويات أواخر العشرينات.

بعض الأمطار الضعيفة و المحليّة محتملة بالجنوب والوسط دون فاعلية تستدعي الذكر.



