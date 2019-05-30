طلبات ميسي أوامر.. الصديق القديم يقترب من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من الانتقال إلى برشلونة وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.





وأوضح الصحفي مارسيلو بيشلير خلال تصريحاته لموقع "Esporte Interativo"، أن برشلونة يريد إعادة نيمار مجدداً.





وقال بيشلير، في تصريحاته: "نيمار يقترب من برشلونة والاتفاق ممكن وهناك فرصة للعب البرازيلي مجدداً بجانب ميسي والأمور ليست مستحيلة".





وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ميسي طلب من إدارة برشلونة عودة نيمار وبقاء إرنستو فالفيردي رغم إخفاقاته الأخيرة مع النادي الكتالوني.



