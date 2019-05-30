الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز





تمكن الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم جديد في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، فيما أحبطت المقاومة الشعبية هجوماً لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء.





وأحكم الجيش السيطرة على جبل القارع شمالي غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية، حسب ما أورد موقع "سبتمبر نت".





وامتدت المواجهات إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران غربي المدينة، مسفرة عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية.





وبالتزامن مع المواجهات، شن الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً لمواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ، ما أدى إلى تدمير أسلحة رشاشة، ومدفعيات، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا.





من جهته، قال مصدر ميداني في المقاومة، إن "رجال المقاومة الشعبية كسروا هجوماً عنيفاً لميلشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الحازمية بمديرية الصومعة"، مضيفاً أن المقاومة الشعبية أفشلت محاولة الميلشيا التقدم إلى سوق منطقة العقلة، وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار".





وأكد المصدر أن ميلشيا الحوثي الانقلابية تكبدت في الهجوم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



