المتلوّي : مجهولون يضعون هذه العلامة على جدران منازل أمنيّين

أعلنت صفحة "أسود الأمن الوطني" وبعض الصّفحات الأمنية الأخرى على الفايسبوك منذ بضعة ساعات عن قيام أشخاص مجهولين بوضع علامة قاطع ومقطوع على جدران 9 منازل بحيّ "الشّباب" بمدينة المتلوّي التّابعة لولاية قفصة – وهي منازل تابعة لأشخاص ينتمون إلى الأسلاك الأمنية والسّجنية والدّيوانية.

الصّفحات الأمنية شدّدت على أنّ الحادثة خطيرة جدّا وطالبت سلطة الإشراف بإيلاء المسألة اهتماما خاصّا علما وأنّ الخبر كان مرفوقا كذلك بصور للمنازل المذكورة وعلى جدرانها علامة قاطع ومقطوع.



