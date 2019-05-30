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شون وصوامع قنا تستقبل 148 ألفا و413 طن قمح

الخميس 30/مايو/2019 - 03:22 م
شون وصوامع قنا تستقبل 148 ألفا و413 طن قمح
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بسام عبدالحميد
 
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار الى أنه حتى الان تم توريد 148 الف و413 طن قمح لافتا الى ان المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 ابريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.
وذكر الهجان انه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من ( التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

من جانبه ذكر المهندس احمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 148 الف و413 طن موزعة كما يلى 62 ألف و363 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و85 ألف و818 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و232 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي.
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