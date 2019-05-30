دليلة المفتاحي: " لا أحضر برامج التلفزة لأنها تشعرني أني في الشارع..."

قالت نجمة الدراما التونسية دليلة مفتاحي أنها لا تحضر البرامج التلفزية رغم الدعوات لانها تشعر انها جالسة في الشارع و لا تحترم الضيف مؤكدة ان العمل هو الذي يصنع الشعبية .. واضافت لدى استضافتها في الاذاعة الوطنية أن المشهد الاعلامي ملوّث لكنه سيتحسن ، كما أشارت انها ابنة المسرح والسينما قبل التلفزيون وشاركت في بطولة اعمال عديدة ولها عمل مسرحي جديد هذا الصيف.

والجدير بالذكر ان الممثلة دليلة المفتاحي سيقع تكريمها في مهرجان التلفزيون العربي .



