عمار عمروسية يتّهم رفيقه في الجبهة الشعبية منجي الرحوي بالخيانة

اعتبر النائب في مجلس نواب الشعب والقيادي في الجبهة الشعبية عن حزب العمال الأربعاء 29 ماي أن النائب عن الوطد منجي الرحوي لا يُأتمن على خيار ومستقبل الجبهة الشعبية.

وقال عمار عمروسية في حوار على راديو ماد " الوطد يريد تطويع الجبهة الشعبية لخدمة جهات خارجية"، مضيفا " القلاع الحصينة تأخذ من الداخل وهذا ما فعله حزب الوطد". وتابع عمار عمروسية " صبرنا نفذ على تجاوزات الوطد ورغم ذلك حاولنا مرارا الحفاظ على وحدتنا وقدمنا تجاوزات".

واستدرك عمار عمروسية" الانشقاق داخل الجبهة يفرح النهضة".