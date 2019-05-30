خسائر حريق مجمع مطاعم دمياط تتخطى 2 مليون جنيه

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مجمع مطاعم الفود كورت جاردينيا بمدخل مدينة رأس البر بدمياط، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر بدمياط، بعد أن فوجئ الأهالي باندلاع النيران من مجمع المطاعم وتصاعد الادخنة، وتم الاستعانة بقوات إطفاء من مدينتي دمياط ودمياط الجديدة للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، خاصة بعد انفجار عدد من اسطوانات الغاز الطبيعي في المطاعم وتصاعد السنة اللهب بشكل مخيف.



وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



ومن المعاينة الأولية للحريق، تبين أن الحريق التهم اكثر من ٦٠ ٪ من مجمع المطاعم، حيث بلغت الخسائر الأولية قرابة ٢ مليون جنيه.