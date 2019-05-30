"حمد الله" جاهز للتألق مع المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية

أكد الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، أنه لم يحصل على فرصة كبيرة مع المنتخب الوطني المغربي، موضحًا أن مسألة مشاركته في المباريات مع «أسود الأطلس» تعتبر من الصلاحيات المطلقة للمدير الفني للمنتخب المغربي، هيرفي رينارد.





وقال حمد الله في تصريح لإذاعة «راديو مارس»، أنه جاهز لتقديم الإضافة المطلوبة إلى المنتخب الوطني المغربي من أجل تحقيق لقب كأس إفريقيا، خاصة أنه من بين الناس الذين يحبون التحدي.





وأضاف إن كامل الصلاحيات تبقى لمدرب المنتخب المغربي في اختيار التشكيلة الأساسية، غير أنه من جانبه كلاعب سيظهر كل قدراته الفنية في حالة الاعتماد عليه.

وكشف المهاجم المغربي، أن هدفه الكبير هو التتويج باللقب الإفريقي خاصة في ظل امتلاك المنتخب المغربي عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية، وقال إن هدفه هو إسعاد الجماهير المغربية.





تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني للمنتخب المغربي، هيرفي رينارد، قد وجه الدعوة إلى عبدالرزاق حمد الله، لينضم إلى القائمة الأولية للمنتخب الوطني المغربي التي تضم 27 لاعبًا، من أجل الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر.





وسجل عبدالرزاق حمد الله حضورًا قويًا في أول مواسمه مع نادي النصر، وكان أحد أسباب فوز الفريق بلقب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ونجح حمد الله في تسجيل 35 هدفًا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مبتعدًا بفارق كبير وصل إلى 14 هدفًا عن الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال الذي جاء في المركز الثاني في قائمة هدافي مسابقة الدوري.





وبعيدًا عن رغبة حمد الله في التألق مع المنتخب المغربي، فقد أعرب عن ثقته التامة في امتلاك فريق الوداد البيضاوي المغربي الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه الترجي التونسي، غدًا الجمعة في إياب النهائي، على ملعب رادس بتونس.





وأكد حمد الله: «أعرف جيدًا إمكانيات الوداد، وتابعت مبارياته الإفريقية، قائمة الفريق تضم لاعبين ذوي الخبرة من أصحاب الإمكانيات والمستوى المميز في كرة القدم، وقد وصل الفريق للنهائي عن جدارة واستحقاق».



