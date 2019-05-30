في تصريح خطير: حاتم بن سالم يصرح " المعدّل العام للتلاميذ في مناظرة السيزيام في الرياضيات كان 3.2 /20 "

أكّد وزير التربية حاتم بن سالم في حوار اليوم الخميس 30 ماي 2019 لاذاعة اكسبراس اف ام أنّ مناظرة الباكالوريا هي الإمتحان الإجباري التقييمي الوحيد للتلميذ وهو ما يمثّل نقطة ضعف في المنظومة التربوية في تونس.

وأضاف حاتم بن سالم أنّه يجب على الأقل إرجاع مناظرة السيزيام لمعرفة المستوى الحقيقي للتلميذ التونسي، خاصّة وأنّ النتائج الأخيرة للتلاميذ الذين تقدموا لمناظرة السيزيام، أظهرت أنّ المعدل العام لـ51 ألف تلميذ كان 3.2 على 20 في مادّة الرياضيّات و6.5 في العلوم.

كما شدّد وزير التّربية على ضرورة الإنطلاق فورا في إصلاح المنظومة التربوية، والتي يجب أن تكون تشاركية مع جميع الأطراف المعنية. مؤكّدا أنّها لن تكون أحادية الجانب، إضافة إلى أنّ الإصلاح لا يجب أن يكون جزئيا وإنما شامل.



