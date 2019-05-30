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موعد صلاة العيد في الزقازيق وأسوان

الخميس 30/مايو/2019 - 03:08 م
موعد صلاة العيد في الزقازيق وأسوان
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ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر 2019  في الزقازيق وأسوان عبر السطور التالية، والمساجد الموجودة لتأدية صلاة العيد، حسب توقيت كل محافظة:

موعد صلاة العيد في الزقازيق
في تمام الساعة 5:11 دقيقة صباحاً.
من أشهر مساجد الزقازيق مسجد الفتح ومسجد الزراعة والجامع الكبير.

موعد صلاة العيد في أسوان
في الساعة 5:31 دقيقة صباحاً.
من أشهر مساجد أسوان مسجد بدر أو مسجد الطابية.
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