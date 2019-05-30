نجم المنتخب الفرنسي يتجه للاحتراف في السعودية

يتجه نجم الفريق والمنتخب الفرنسي، ديميتري باييت، للاحتراف في المملكة العربية السعودية، بعد موسم صعب قضاه مع نادي مارسيليا، وسط توقعات من (موقع: le10sport) بحسم هذا الملف خلال موسم الانتقالات المقبلة.





ووفقًا لما نقله الموقع، يعد ديميتري باييت، واحدًا من اللاعبين الأعلى أجرًا في أولمبيك مارسيليا حيث يصل راتبه 500 ألف يورو شهريًا، وأوضح أنه في ظل الظروف الصعبة التي مر بها أولمبيك مرسيليا وعدم مشاركته في البطولة الأوروبية الموسم المقبل، سيتعين على الفريق الاستغناء عن بعض قادته من ذوي القيمة السوقية العالية على غرار فلوران توفان، ومورجن ساسون.





وأضاف الموقع، ليس هذا فحسب؛ بل سيتم الاستغناء أيضًا عن أصحاب الأجور المرتفعة على مثل باييت، وعادل رامي، وهو ما قد يدفع ديميتري باييت إلى الرحيل خاصة بعد موسمه الفاشل؛ حيث فقد شارة قائد الفريق وكذلك مكانه.

وأشار إلى أنه إذا كان اللاعب قد اقترب من الذهاب إلى الصين خلال الميركاتو الشتوي الماضي، فإن لاعب خط الوسط المهاجم يثير اهتمام بطولة أخرى خلال انتقالات هذا الصيف.





ووفقًا لمجلة «فرانس فوتبول»، هناك أندية في الدوري السعودي مهتمة بديمتري باييت، ومع ذلك، على الرغم من جاذبية هذه البطولة، لن يكون نجم مارسيليا في عجلة من أمره لاتخاذ قرار متسرع خاصةً لأن راتبه العالي حاليًا يسمح له بالعيش براحة وفي بيئة مناسبة لعائلته.





وبين أنه رغم أن لاعب نادى ليل السابق، الذي سينتهي عقده في يونيو 2021، يريد البقاء في مارسيليا، كل شيء يسير بسرعة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة ولا نعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث خلال الأشهر المقبلة.





وكانت «فرانس فوتبول» كشفت أيضًا في يناير الماضي، أن باييت يرغب بشدة في الانتقال للعب في الدوري الصيني، وبالتحديد مع داليان يفانج، المهتم بشدة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية.





وذكرت المجلة أن اللاعب يريد الانضمام للفريق الصيني من أجل كسب المزيد من المال، ومن المتوقع أن يكون راتب ديميتري باييت أكثر ثلاث مرات من راتبه الحالي مع مارسيليا، الذي لن يمتنع عن إطلاق سراحه مقابل مبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو.



