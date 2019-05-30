حسام حبيب يدافع عن شيرين في خلافها مع عمرو دياب

يكره الشهرة، زواجه بالنجمة شيرين أهم محطة في حياتي، تصريحات كثيرة أطلقها النجم حسام حبيب في حلقته اليوم مع الإعلامية عايشة عثمان في برنامج عايشة شو، ليكشف تفاصيل زواجه من شيرين، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وصرّح حسام "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال حسام "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجه غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، الخجل"، وأكد أنه وحتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى.

وعن الخلاف الواقع بين النجم عمرو دياب وشيرين صرّح حبيب "شيرين أبدًا لم تقصد الإساءة لـعمرو دياب، هي كانت تمزح وهذه طريقتنا في المزاح، أراها أخطأت لأن عمرو لم يكن في الحفل، المخطئ الحقيقي هو من صوّر شيئًا في جلسة خاصة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من يريد الإيقاع بين شيرين وعمرو".

كما صرّح النجم أنه ندم على ابتعاده عن الساحة الفنية لـ 8 سنوات، لأن ذلك أثّر سلبيًا على قيمته الفنية"، واعترف أن صوت شيرين أقوى وأثقل منه، وأنه تنازل عن أغنية حبيبي نسّاي حتى تغنيها هي لأنها مختلفة عن ما تقدمه، وعن أولى محطاته الفنية صرّح "تلحيني لأغنية عيشالك للنجمة إليسا، منحني ثقلًا أمام المنتج في أولى ألبوماتي"، وأكد أن عمرو دياب نصحه بالتعاون مع منتج فنان، يفهم الموسيقى، وأنه أيضًا عرض عليه إنتاج أحد ألبوماته.

عايشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.