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إغلاق 3 مطاعم بـالسيح" لمخالفات صحية ونظامية

الخميس 30/مايو/2019 - 03:08 م
إغلاق 3 مطاعم بـالسيح لمخالفات صحية ونظامية
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قررت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج، مساء أمس الأربعاء، إغلاق ثلاثة مطاعم في مدينة السيح؛ بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

ومن جانبه، شدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأفاد المهندس البكيري بأنه تمت مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة الجزاءات والاشتراطات البلدية.
وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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