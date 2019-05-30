طلاء واجهات المنازل وتقنين التعديات وملف نظافة المدن والقرى على طاولة محافظ قنا (صور)

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عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل والموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وحالات التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة.



وتابع محافظ قنا خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، واعطى تعليماته لرؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهات المباني، ووجه بدهان واجهات العمارات بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمباني.

واستعرض المحافظ، موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وأذون الفحص المسددة موجها مسئولي الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.

كما استعرض، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لحملات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واراضي املاك الدولة موجها بتكثيف حملات الازالة الفورية لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية واراضي املاك الدولة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وناقش، الموقف التنفيذي للمشروعات، التي يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20182019، مشددا علي المتابعة الدورية لتلك المشروعات مع الإفادة بمعدلات التنفيذ لضمان انجازها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

كما ناقش المحافظ منظومة النظافة بمدن وقري المحافظة مؤكدا حرص المحافظة علي تقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين.

جاء ذلك بحضور كمال شلبي السكرتير العام، واشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء مجالس المدن التسعة ومديري التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة، ومسئولي وحدة استرداد أراضي الدولة ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة.