بعد استقالة المحقق مولر.. ترامب: واجهت أكبر مضايقات فى التاريخ

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه واجه أكبر مضايقات فى التاريخ بعد يوم من استقالة المحقق الخاص بشأن مزاعم التواطؤ الروسى"روبرت مولر".

وفى تغريدة له عبر موقع تويتر، قال ترامب :"أكبر المضايقات الرئاسية في التاريخ.. بعد إنفاق 40 مليار دولار على مدى عامين مظلمين، بإمكانية وصول غير محدودة، وأشخاص وموارد وتعاون، كان من الممكن لـ"روبرت مولر" المتناقض إلى أقصى حد، أن يوجه اتهامات، إذا كان لديه أي شيء، ولكن لم تكن هناك اتهامات لتقديمها!".