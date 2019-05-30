صناع الخير تطلق مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات في الأقصر

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية احتفالية إطلاق مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات بحضور محمد خيري نائب محافظ الأقصر وقيادات المحافظة والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

وقال محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، أن هذه المبادرة من أهم المبادرات المجتمعية والتي تهدف لدعم الفتيات اليتيمات والمساهمة في تكاليف الزواج الباهظة والمنتشرة في الصعيد بشكل كبير.

وأضاف خيري، أنه سعيد بإطلاق المبادرة لتكون الأقصر أولى المحافظات التي تنطلق بها المبادرة، مشيدا بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية، في توسيع عملها داخل المحافظة ودعم غير القادرين.

وسلم نائب محافظ الأقصر ٢٠ شيك للعرائس الأيتام بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه، وسط فرحة أهاليهم التي استقبلوها بالزغاريط والسعادة داخل ديوان المحافظة.

وقال محمد عبد اللطيف مدير فرع الأقصر لمؤسسة صناع الخير للتنمية، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الخيري نيابة عن مصطفى زمزم رئيس محلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "فرحة" لزواج اليتيمات تهدف لمساعدة ١٠٠٠ عروسة يتيمة بتكلفة ١٠ مليون جنيه خلال عامين، مشيرا إلي أن المؤسسة تهدف لتعميمها علي باقي محافظات الجمهورية.

واستعرض عبد اللطيف، إنجازات مؤسسة صناع الخير أطلقت ١٥ قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، حيث تم الكشف على أكثر من ١٢ ألف مواطن، وإجراء ٢٠٠٠ عملية عيون، وتوزيع ٣٥٠٠ نظارة طبية، وصرف ٦٠٠٠ علاج لغير القادرين، إضافة إلى توزيع ٣٧ من رؤوس الأغنام في إطار المشروعات التنموية ودعم غير القادرين.