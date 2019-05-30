ميسي ورئيس برشلونة يحسمان أمر فالفيردي

أشارت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، إلى القرارات التي اتخذتها إدارة نادي برشلونة بشأن المدرب إرنستو فالفيردي ومستقبله مع البارسا.





وقال برنامج "لابورتيرا" الإسباني الشهير، أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اجتمع مع ليونيل ميسي وتم حسم أمر فالفيردي مع الفريق الكتالوني وأيضاً دار الحديث عن بعض الصفقات.





وذكر البرنامج، أن بارتوميو قد اتفق مع ميسي بشكل نهائي للإبقاء على المدرب فالفيردي كمدير فني رغم الإخفاقات التي حدثت مؤخراً والخروج المذل من دوري أبطال أوروبا.





كما طلب ليونيل ميسي من بارتوميو خلال الاجتماع إعادة نيمار إلى برشلونة، بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان وذلك نظراً لحاجة الفريق الكتالوني إليه.



