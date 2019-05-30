انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ"رياضية طنطا" (صور)

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انتطمت اليوم الخميس امتحانات كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20182019 التي تنعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ومن جانبها أشارت الدكتوره عزة الوسيمى عميد الكلية الى انتظام سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية امتحاناتهم دون مشقة من خلال توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتوفير الهدوء حتى يستطيع الطلاب التركيز في أداء الامتحانات، جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم، والتي رافقها فيها الدكتور هاني سعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأكدت "الوسيمى" تطبيق معايير الجودة على الورقة الامتحانية وتوافقها مع المقررات الدراسية، مشيرة الي أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب.