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عاهل الأردن يغادر إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة

الخميس 30/مايو/2019 - 01:51 م
عاهل الأردن يغادر إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عمان، اليوم الخميس، على رأس وفد متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن الملك سيشارك أيضا في أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في مكة المكرمة ليلة غد الجمعة، تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك.

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